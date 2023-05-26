До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городском Управлении общественного здравоохранения сообщили, что в столичных поликлиниках №4, 5 и 10 в пилотном режиме запущены отделения неотложной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отделения неотложной помощи запустили с целью снижения нагрузки на медицинских работников в стационарах и увеличения доступности экстренной медицинской помощи населению. Результат работы отделений за 3 месяца, открытых в пилотном режиме, был высоким. Значительно сократилось количество обращений в приемный покой. На данный момент отделения работают еще в городских поликлиниках №6, 7, 9.

Идея пилотного проекта в том, чтобы ежедневно с 08:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), во вновь открытых отделениях неотложной помощи пилотных организаций ПМСП обслуживать: 4-ю категорию вызовов СМП; обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни; острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки; легкие травмы (неглубокие раны, ожоги 1-2 степени, площадью поражения не более 10%, ушибы, ссадины); болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием; укусы животных и насекомых; артериальную гипертензию (без осложненного криза).

В ОНП проводятся осмотры узких специалистов, большинство лабораторных и инструментальных методов исследования. При необходимости госпитализация пациента в медицинские организации, оказывающие стационарную помощь. Также 19 мая прошло официальное открытие нового отделения Госпитальной фармации в Городской многопрофильной больнице №2. Уникальность состоит в том, что это первый и пока единственный опыт внедрения ОГФ среди городских многопрофильных стационаров. За короткий срок опытной эксплуатации, такой подход показал значительную экономию в расходе на лекарственные и медицинские препараты и изделия.

Еще одним проблемным вопросом было оснащение медучреждений соответствующей аппаратурой. В период 2020-2022 годы изношенность медицинской техники сократилась с 22,5% до 14,6%, оснащенность увеличилась с 89,8% до 95,5%. Среди них есть узи-аппараты, компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, передвижные флюорографические комплексы, цифровые рентгенографические системы. Данную работу продолжим на системной основе. Дополнительно приобретено 51 автотранспортное средство для ПМСП. Также закуплено за счет республиканского бюджета 55 автомашин скорой помощи. В этом году впервые в Казахстан завезен новый современный аппарат для диагностики плода и матери. В Акушерский блок «Городской многопрофильной больницы 2» приобретено новое оборудование - фетальный интранатальный монитор Sonicaid Team 3 производства Великобритании в количестве 10 штук. Данное оборудование предоставило Управление общественного здравоохранения Астаны. Фетальный монитор, или аппарат КТГ (кардиотокограф) - медицинский прибор, который позволяет отслеживать состояние матери и плода во время беременности «антенатальный период» и в родах «интранатальный период» период раскрытия и изгнания плода. Методика основана на одновременной регистрации частоты сердечных сокращений плода и маточных сокращений. КТГ является одной из ключевых методик обследования матери и плода, так же как допплерометрия и УЗИ. Метод является простым, безопасным и более достоверным, чем использование стетоскопа. Благодаря поддержке большого количества функций, модель Team 3 позволяет эффективно отслеживать частоту сердечных сокращений плода с помощью высокочувствительных датчиков и уникальной цифровой системы обработки данных. Мониторинг возможен для будущих матерей с любыми значениями индекса массы тела - от самого низкого до самого высокого и на всех этапах анте- и интранатального периода.