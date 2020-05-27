До 9304 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан – 78 (4,6%), город Алматы – 77 (3,4%), Карагандинская область – 43 (6,5%), город Шымкент – 38 (5,6%), Атырауская область – 21 (2,3%), Западно-Казахстанская область – 20 (4,4%), Жамбылская область – 15 (4,4%), Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6%), Кызылординская область – 7 (2,4%), Алматинская область – 5 (1,7%), Туркестанская область – 5 (1,5%), Актюбинская область – 4 (1,4%), Костанайская область – 4 (3,1%), Мангистауская область – 4 (2,3%), Павлодарская область – 4 (2,1%), Северо-Казахстанская область – 3 (6,5%).



