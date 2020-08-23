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До 91089 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев
23 Августа 2020 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1377 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 508
город Алматы - 30
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 19
Актюбинская область - 8
Алматинская область - 10
Атырауская область - 25
Восточно-Казахстанская область - 81
Жамбылская область - 26
Западно-Казахстанская область - 66
Карагандинская область - 360
Костанайская область - 6
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 8
Павлодарская область - 19
Северо-Казахстанская область - 177
Туркестанская область - 21
Итого выздоровевших в Казахстане - 91089.
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