До 91089 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1377 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 508

город Алматы - 30

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 10

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 81

Жамбылская область - 26

Западно-Казахстанская область - 66

Карагандинская область - 360

Костанайская область - 6

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 8

Павлодарская область - 19

Северо-Казахстанская область - 177

Туркестанская область - 21

Итого выздоровевших в Казахстане - 91089.



