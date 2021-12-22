До 87 млрд кубометров увеличат добычу газа в Казахстане к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение производства товарного газа прогнозируют в Казахстане. Об этом сообщил глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В газовой отрасли по итогам текущего года, добыча сырого газа ожидается на уровне 54 млрд кубометров, производство товарного газа – 29,4 млрд кубометров, экспорт – 7,7 млрд кубометров. Реализация проектов на объектах Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, а также своевременный ввод в эксплуатацию новых перспективных месторождений позволят увеличить добычу сырого газа к 2030 году до 87,1 млрд кубометров», - сказал во время заседания Правительства Магзум Мирзагалиев.

Наряду с увеличением добычи сырого газа также ожидается увеличение производства товарного газа.

«За счет разработки 7 новых месторождений: Урихтау Центральный, Прорва Западная, Придорожное, Анабай, Рожковское, Ансаган, Токоревская группа, а также строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, производство товарного газа к 2030 году будет увеличено до 42,2 млрд кубометров», - отметил министр.

Ранее в ведомстве сообщили, что по итогам 2021 года объем добычи нефти в Казахстане ожидается на уровне 85,7 млн тонн.