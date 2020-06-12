До 8668 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 75 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 23, Шымкенте - 10, Кызылординской области - 2, Акмолинской области - 7, Атырауской области - 5, Костанайской области - 12, Восточно-Казахстанской области - 5, Мангистаусккой области - 9, Туркестанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
Итого выздоровевших в Казахстане - 8668:
г. Нур-Султан – 1852
г. Алматы – 2008
г. Шымкент – 465
Акмолинская область – 152
Актюбинская область – 252
Алматинская область – 321
Атырауская область – 897
Восточно-Казахстанская область – 98
Жамбылская область – 289
Западно-Казахстанская область – 488
Карагандинская область – 619
Костанайская область – 167
Кызылординская область – 348
Мангистауская область – 213
Павлодарская область – 182
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 269
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