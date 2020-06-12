До 8668 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 75 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 23, Шымкенте - 10, Кызылординской области - 2, Акмолинской области - 7, Атырауской области - 5, Костанайской области - 12, Восточно-Казахстанской области - 5, Мангистаусккой области - 9, Туркестанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Итого выздоровевших в Казахстане - 8668:

г. Нур-Султан – 1852

г. Алматы – 2008

г. Шымкент – 465

Акмолинская область – 152

Актюбинская область – 252

Алматинская область – 321

Атырауская область – 897

Восточно-Казахстанская область – 98

Жамбылская область – 289

Западно-Казахстанская область – 488

Карагандинская область – 619

Костанайская область – 167

Кызылординская область – 348

Мангистауская область – 213

Павлодарская область – 182

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 269