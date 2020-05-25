До 8531 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Прирост составил 2,5%.

В разрезе регионов: Нур-Султан – 32 (2%), Алматы – 37 (1,7%), Карагандинская область – 33 (5,9%), Жамбылская область – 33 (12,7%), Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%),

Атырауская область – 12 (1,4%), Павлодарская область – 10 (5,6%), Актюбинская область – 6 (2,2%), Кызылординская область – 6 (2,1%), Алматинская область – 4 (1,4%), Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%), Костанайская область – 2 (1,7%), Акмолинская область – 1 (0,7%), Мангистауская область – 1 (0,6%).

Всего в стране выявлен 8531 заболевший.



