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До 8531 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане
25 Мая 2020 09:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Прирост составил 2,5%.
В разрезе регионов: Нур-Султан – 32 (2%), Алматы – 37 (1,7%), Карагандинская область – 33 (5,9%), Жамбылская область – 33 (12,7%), Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%),
Атырауская область – 12 (1,4%), Павлодарская область – 10 (5,6%), Актюбинская область – 6 (2,2%), Кызылординская область – 6 (2,1%), Алматинская область – 4 (1,4%), Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%), Костанайская область – 2 (1,7%), Акмолинская область – 1 (0,7%), Мангистауская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлен 8531 заболевший.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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