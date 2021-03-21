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    23:00, 20 Март 2021 | GMT +6

    До 8300 ПЦР-тестов доведена мощность лабораторий в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - До 8300 ПЦР-тестов в сутки доведена мощность лабораторий в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления Атырауской области, в настоящее время в регионе работают 15 лабораторий, возможности которых позволяют проводить 8300 ПЦР- исследований на коронавирус в сутки.

    Всего же с начала эпидемии коронавируса в Атырауской области проведено свыше 803 тысяч ПЦР-исследований. Из них в марте текущего года сделано более 71 тысячи тестов. В Казахстане это самый высокий показатель по проведенным ПЦР-исследованиям на численность населения в регионе.

    «Когда началась пандемия, в регионе было всего 2 лаборатории мощностью 350 проб в сутки», - напомнили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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