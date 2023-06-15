РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции

    None
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Как сообщалось, в Ионическом море затонуло рыбацкое судно, которое везло несколько сотен нелегальных мигрантов. Точное число пассажиров до сих пор неизвестно. По словам выживших, на борту могли находиться от 400 до 700 человек.

    В районе идёт масштабная поисковая операция. Из воды уже спасены более ста человек.

    Перегруженное судно с мигрантами на борту было замечено ещё во вторник средствами европейского агентства Frontex. Уже тогда его состояние вызывало опасения. К нему отправился корабль греческой береговой охраны. Но экипаж лодки отказался от помощи и заявил, что намерен продолжать свой путь к берегам Италии. В среду утром судно перевернулось.

    По словам спасателей, шансы найти значительное число выживших невелики. У поднятых из воды пассажиров не было спасательных жилетов.


    Теги:
    Мировые новости Греция Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!