АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Как сообщалось, в Ионическом море затонуло рыбацкое судно, которое везло несколько сотен нелегальных мигрантов. Точное число пассажиров до сих пор неизвестно. По словам выживших, на борту могли находиться от 400 до 700 человек.

В районе идёт масштабная поисковая операция. Из воды уже спасены более ста человек.

Перегруженное судно с мигрантами на борту было замечено ещё во вторник средствами европейского агентства Frontex. Уже тогда его состояние вызывало опасения. К нему отправился корабль греческой береговой охраны. Но экипаж лодки отказался от помощи и заявил, что намерен продолжать свой путь к берегам Италии. В среду утром судно перевернулось.

По словам спасателей, шансы найти значительное число выживших невелики. У поднятых из воды пассажиров не было спасательных жилетов.