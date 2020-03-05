До 80 тысяч медицинских масок в сутки выпускает фармзавод в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как в Жамбылской области работает завод, выпускающий, пожалуй, самую востребованную на сегодняшний день продукцию – одноразовые медицинские маски. Об этом корреспондент МИА «Казинформ» узнал на самом предприятии, расположенном в селе Айша-биби Жамбылского района.

Напомним, жамбылский фармацевтический завод «Super-pharm», открывшийся в декабре 2011 года в рамках программы ФИИР, уже девятый год обеспечивает своей одноразовой продукцией отечественные медицинские учреждения. Предприятие состоит из нескольких цехов, оснащенных новейшим оборудованием Турции, России, Китая, Германии, Италии, Польши. Здесь выпускают в год до 15 миллионов высококачественных и безопасных изделий, предназначенных для стационаров, применяющихся в акушерстве, гинекологии, хирургии. Уникальность предприятия в том, что технологический процесс имеет законченный цикл - от сырья до готовой продукции. А главное преимущество жамбылской конкурентоспособной продукции заключается в снижении риска инфицирования при оказании медицинской помощи.

О работе предприятия в интервью корреспонденту МИА «К;азинформ» рассказал заместитель директора ТОО «Super-pharm» по производству Алишер Анарметов.

- Алишер Мырзарахманович, при возникшем ажиотаже вокруг эпидемии коронавируса и необходимости носить защитные средства в виде медицинских масок, ваша продукция, наверное, не залеживается на складах, а уходит в улет.

- Нет, особого ажиотажа мы не чувствуем, у нас объем продукции как шел, так и сейчас идет. Как работали, так и продолжаем работать. На предприятии есть запасы своих договоренностей. Например, с «СК-Фармацией» у нас на этот год порядка семи миллионов заключен договор на маски медицинские. Мы их поставляем, своевременно обеспечиваем. В год это шесть поставок по 1,2 миллиона штук, каждые два месяца у нас должны быть поставки. За январь этого года плюс дополнительно отпустили – получается около двух с половиной миллионов.

Сейчас многие люди звонят – дайте мне пять миллионов масок, продайте десять миллионов. Заявки такие есть, но мы их не берем, потому что такой объем для нас сейчас невыполним. У нас есть свои договоренности, и мы их выполняем, отпускаем вовремя нашу продукцию.

Наше предприятие стабильно работает примерно на 70 процентов мощности. Чтобы было на сто процентов – можно поставить круглосуточную смену работников.

- Сколько масок вы выпускаете на сегодняшний день? И можете ли обеспечить своей продукцией весь Казахстан, как это было обещано во время открытия «Super-pharm»?

- Теоретически мы можем обеспечить нашей продукцией весь Казахстан. Завод - это же производство, его необходимо планировать, и для нас проще, чтобы нам дали объем, чтобы мы могли рассчитать свои возможности. Потому что мы рассчитываем на один объем, так как у оборудования есть своя мощность. Например, маски можно 40 тысяч штук в смену произвести, у нас люди работают в две смены. В сутки на сегодняшний день мы делаем 70 – 80 тысяч штук масок. А если нам скажут сделать 200 тысяч, мы пока никак не произведем. Ведь всё зависит от объема. Тогда, значит, надо будет закупить больше оборудования.

- Несколько слов о вашем предприятии

- Само предприятие «Super-pharm» образовалось в 2006 году, производство открыли в 2010 году, а в конце 2011 года получили лицензию и начали поставки Единому дистрибьютеру Национальная компания «СК-Фармация», которая по Казахстану обеспечивает лечебные учреждения. Так как товар у нас специфичный, в основном используется в лечебных учреждениях при операциях, при различных манипуляциях. Только такие товары, как маски, бахилы, шапочки, продаются в аптеках населению. Остальные товары уходят в больницы. Заявленная мощность нашего производства была 15 миллионов в год. Сейчас мы уже достигли этого показателя, производим такое количество продукции полностью.

На данный момент мы выпускаем порядка ста наименований изделий из нетканых материй. Это простыни, халаты маски, шапочки, бахилы, фартуки, пилотки. Выпускаем продукцию многослойную, впитывающую, обычную, стерильную, усиленной защиты, различных вариантов и размерности. Потом всё это компонуем в комплекты – порядка 70-ти комплектов. Это всё то, что раньше завозилось из России и Китая.

Работают на нашем предприятии около 250 человек, это все жители Жамбылской области – из села Айша-биби Жамбылского района, из сел близлежащих районов, из города Тараза. У нас ездит автобус, который привозит и увозит наших работников. Заработная плата начинается от 70-ти тысяч тенге, это минимальная.

- Каковы планы по дальнейшему развитию предприятия?

- В перспективе у нас будет новое производство, которое уже ставим и уже зарегистрировали. Будем выпускать лейкопластыри, пластыри, послеоперационные повязки, спиртовые салфетки. На нашей территории строится завод, где будем выпускать шприцы, системы, скальпели, контейнеры, шпатели и другая медицинская продукция. Строим и общежитие для наших работников. В перспективе появятся новые рабочие места – ожидаем, что в ближайшее время количество работников товарищества «Super-pharm» удвоится и дойдет до пятисот человек.

- Спасибо за беседу.