До 8 тысяч человек ежедневно вакцинируются против КВИ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области растёт число вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом вакцины привились 314 023 человека, вторым – 170 958, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании обсудили исполнение поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства 10 июля.

«Глава государства призвал пересмотреть меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что формат борьбы с пандемией меняется, и многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к нулю. Президент призвал сделать главный акцент на снижении тяжёлых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов. Иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода», – сказал аким области Женис Касымбек.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев, в области продолжается вакцинация. По его словам, ежедневно прививки против КВИ делают порядка 7000–8000 человек.

«В Карагандинской области зарегистрирован 43 291 случай заражения КВИ. Выздоровели 38 229 человек. Последние две недели отмечается рост заболеваемости практически по всем городам и районам. Это привело к переходу региона в «красную» зону. Подтверждено распространение «дельта»-штамма. Система здравоохранения области готова к ухудшению эпидситуации – принят соответствующий план работы», – доложил глава ведомства.

По информации управления здравоохранения, в регионе имеется свыше 6 тысяч коек для лечения больных с КВИ, из них 1 275 находятся в резерве. Для детей организовано 375 коек. Отдельно открыт госпиталь для беременных и рожениц.

В инфекционных госпиталях сейчас работают 2 364 медика. И ещё более тысячи находятся в резерве. В области создано пять бригад экстренного реагирования, в которые вошли инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи.

В стационарах обеспечен трёхмесячный запас лекарственных средств, в поликлиниках – пятимесячный. В Центре крови сформировали запас антиковидной плазмы.

В области действуют 26 аппаратов КТ. Тесты ПЦР делают десять лабораторий, производится порядка 15 600 исследований в сутки, есть возможности довести до 20 тысяч.

Аким области поручил продолжить укрепление материально-технической базы медорганизаций.