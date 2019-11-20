До 8 лет могут лишить водительских прав за вождение в нетрезвом виде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК предлагает усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас наказание за смертельный наезд грозит до 5 лет лишения свободы, независимо от того, трезвый или нетрезвый человек. Теперь планируется, что в случае совершения такого преступления в нетрезвом виде, человек будет пожизненно лишаться права вождения, а также ему грозит лишение свободы до 10 лет. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, срок ареста за вождение в нетрезвом виде продлевается до 30 суток, а срок лишения права управления транспортным средством увеличится и будет продлен до 8 лет», - сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, в Генпрокуратуре ранее сообщили, что в ведомстве также планируют усилить ответственность за кражу скота.