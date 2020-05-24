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До 8 июня продлили карантин в Шымкенте

24 Мая 2020 21:12
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До 8 июня продлили карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента от 24 мая 2020 года на территории города продлен карантин и ограничительные мероприятия до 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению:

- разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок;

- разрешены выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных, группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и с соблюдением социальной дистанции;

- разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков/загородных домов;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков;

- запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий и услуг по организации праздников;

- запрещены массовые мероприятия

- график работы всех сфер бизнеса определен с 10:00 до 18:00 часов, за исключением отдельно указанных случаев;

- запрещены выпускные балы, вечера, последние звонки для выпускников школ;

- субъектам предпринимательства нужно обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Шымкент, Общество, Коронавирус в РК,
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