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вчера 21:35
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вчера 20:40
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До 8 июня продлили карантин в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Постановлением главного государственного санитарного врача города Шымкента от 24 мая 2020 года на территории города продлен карантин и ограничительные мероприятия до 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ».
Согласно постановлению:
- разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок;
- разрешены выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных, группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и с соблюдением социальной дистанции;
- разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков/загородных домов;
- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков;
- запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий и услуг по организации праздников;
- запрещены массовые мероприятия
- график работы всех сфер бизнеса определен с 10:00 до 18:00 часов, за исключением отдельно указанных случаев;
- запрещены выпускные балы, вечера, последние звонки для выпускников школ;
- субъектам предпринимательства нужно обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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