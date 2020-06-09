До 7811 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗЗИНФОРМ - Еще 74 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Шымкенте - 4, Атырауской области - 14, Карагандинской области - 43, Мангистауской области - 11, Туркестанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7811:

г. Нур-Султан – 1621

г. Алматы – 1906

г. Шымкент – 436

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 234

Алматинская область – 287

Атырауская область – 834

Восточно-Казахстанская область – 71

Жамбылская область – 234

Западно-Казахстанская область – 423

Карагандинская область – 520

Костанайская область – 136

Кызылординская область – 298

Мангистауская область – 193

Павлодарская область – 170

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 259