До 7811 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗЗИНФОРМ - Еще 74 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Шымкенте - 4, Атырауской области - 14, Карагандинской области - 43, Мангистауской области - 11, Туркестанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7811:
г. Нур-Султан – 1621
г. Алматы – 1906
г. Шымкент – 436
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 234
Алматинская область – 287
Атырауская область – 834
Восточно-Казахстанская область – 71
Жамбылская область – 234
Западно-Казахстанская область – 423
Карагандинская область – 520
Костанайская область – 136
Кызылординская область – 298
Мангистауская область – 193
Павлодарская область – 170
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 259
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