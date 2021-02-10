До 700 тысяч человек планируют привить от коронавируса до конца года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала 1 февраля. На сегодняшний день прививки получили около 700 человек - это медицинские работники. До конца года планируется вакцинировать порядка 700 тысяч жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об эпидемиологической ситуации в регионе и кампании по вакцинации рассказал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Карагандинская область вернулась в «зелёную» зону. Эпидситуация расценивается как стабильная. За прошедшую неделю было выявлено 418 пациентов, у которых заболевание подтверждено лабораторным методом диагностики. Была протестирована 21 тысяча человек», - сообщил спикер.

Для вакцинации от COVID-19 по области открыто 115 прививочных кабинетов. Для безопасности транспортировки и хранения вакцины закупили необходимое оборудование.

В каждом прививочном кабинете установлены видеокамеры. Они в режиме онлайн транслируют всё происходящее.

По словам руководителя управления, объёмы вакцинации будут наращиваться ежемесячно.

«Планируется за год вакцинировать не менее 700 тысяч жителей нашей области. Всего в Казахстане до конца 2021 года предполагают привить 6 млн человек. Коронавирусная инфекция относится к вакциноуправляемым. Вакцинация - это единственный путь, который позволит нам снять все ограничения и вернуться к традиционному жизненному укладу», - сказал Ержан Нурлыбаев.

Он призвал не поддаваться фейкам и сомнительным рассылкам в мессенджерах по поводу вакцины и доверять официальным источникам.

Как уже сообщалось, на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) решено производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по трансферту технологий. Технический аудит подтвердил готовность площадки.

Соглашение о сотрудничестве подписали Министерство здравоохранения РК и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Предусматривается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено два миллиона доз вакцин из субстанции, поставляемой из России.

КФК выступает как контрактный производитель. Владельцем лицензий и ноу-хау является РФПИ. Предусмотрен двойной контроль качества - в лабораториях комплекса и разработчиком вакцины - в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в Москве.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.















