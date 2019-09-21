До 70% снизилось количество преступлений на улицах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за увеличения пеших патрульно-постовых нарядов полиции в Акмолинской области отмечается снижение до 70 % количества преступлений, совершенных на улицах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В рамках выездного рабочего заседания на базе Есильского РОП акмолинские полицейские обсудили итоги оперативно-служебной деятельности за 8 месяцев текущего года.

По информации руководителя областного департамента полиции генерал-майора Берика Билялова, практически по всем видам преступлений отмечается тенденция к снижению.

«По итогам 8-ми месяцев сокращено общее количество тяжких и особо тяжких преступлений. В качестве положительной тенденции отмечается снижение до 70 % количества преступлений, совершенных на улицах, за счет увеличения пеших патрульно-постовых нарядов. Особое внимание в повседневной деятельности полиции уделяется борьбе с наркобизнесом. В этом году наркополицейскими из незаконного оборота изъято более 820 килограммов наркотических средств. Ликвидировано 2 канала поставки и сбыта гашиша в особо крупном размере», - отметили в ведомстве.

С каждым годом все более возрастает эффективность Центра оперативного управления. Порядка 208 камер «Облачного видеонаблюдения» в 104 подъездах и дворах многоквартирных домов интегрированы с ЦОУ УП города Кокшетау. В ближайших планах оснащение системами видеонаблюдения всех участковых пунктов РОП и сельских округов с выведением на мониторы дежурной части районных отделов полиции и Центра оперативного управления ДП Акмолинской области.

«Для профилактики правонарушений в подростковой среде в 13 учебных заведениях также подключены камеры видеонаблюдения с выводом ЦОУ УП города Кокшетау, из которых 7 школ и 6 колледжей. Для снижения аварийности на дорогах проведено 1265 обследований дорожных условий и обследовано 117 железнодорожных переездов. Планируется строительство 1 пешеходного и 4 транспортных светофорных объектов», - добавили в ведомстве.