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20.09.2019 19:42
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До 70% снизилось количество преступлений на улицах в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за увеличения пеших патрульно-постовых нарядов полиции в Акмолинской области отмечается снижение до 70 % количества преступлений, совершенных на улицах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
В рамках выездного рабочего заседания на базе Есильского РОП акмолинские полицейские обсудили итоги оперативно-служебной деятельности за 8 месяцев текущего года.
По информации руководителя областного департамента полиции генерал-майора Берика Билялова, практически по всем видам преступлений отмечается тенденция к снижению.
«По итогам 8-ми месяцев сокращено общее количество тяжких и особо тяжких преступлений. В качестве положительной тенденции отмечается снижение до 70 % количества преступлений, совершенных на улицах, за счет увеличения пеших патрульно-постовых нарядов. Особое внимание в повседневной деятельности полиции уделяется борьбе с наркобизнесом. В этом году наркополицейскими из незаконного оборота изъято более 820 килограммов наркотических средств. Ликвидировано 2 канала поставки и сбыта гашиша в особо крупном размере», - отметили в ведомстве.
С каждым годом все более возрастает эффективность Центра оперативного управления. Порядка 208 камер «Облачного видеонаблюдения» в 104 подъездах и дворах многоквартирных домов интегрированы с ЦОУ УП города Кокшетау. В ближайших планах оснащение системами видеонаблюдения всех участковых пунктов РОП и сельских округов с выведением на мониторы дежурной части районных отделов полиции и Центра оперативного управления ДП Акмолинской области.
«Для профилактики правонарушений в подростковой среде в 13 учебных заведениях также подключены камеры видеонаблюдения с выводом ЦОУ УП города Кокшетау, из которых 7 школ и 6 колледжей. Для снижения аварийности на дорогах проведено 1265 обследований дорожных условий и обследовано 117 железнодорожных переездов. Планируется строительство 1 пешеходного и 4 транспортных светофорных объектов», - добавили в ведомстве.
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