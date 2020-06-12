До 69% возросли средние размеры выплат при наступлении социальных рисков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря применению новых параметров при назначении социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) по итогам 5 месяцев т.г. их средние размеры выросли до 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Новые параметры применяются с начала 2020 года при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы.По результатам 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности возросли с 14 855 тенге до 24 828 тенге или на 67%, потери кормильца – с 17 564 тенге до 24 880 тенге или на 42%, потери работы – с 23 310 тенге до 39 366 тенге или на 69%», - сообщили в Минтруда.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об обязательном социальном страховании». Документ обеспечил усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами соцвыплат из ГФСС, а также рост средних размеров соцвыплат за счет пересмотра параметров при их назначении.

Так, размер социальных выплат по утрате трудоспособности с 1 января 2020 года определяется исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности (от 30% до 100%).

Ранее применялись усредненные коэффициенты. Так, если при степени утраты трудоспособности 95% ранее применялся коэффициент 0,7, то по- новому – 0,95.

В целях повышения социальной защищенности семей, оставшимся без кормильца, также увеличены коэффициенты количества иждивенцев:

- при одном иждивенце с 0,4 до 0,5;

- при двух с 0,5 до 0,65;

- при трех с 0,6 до 0,8;

- при четырех и более иждивенцах с 0,8 до 1.

Кроме того, повышена социальная защищенность лиц, потерявших работу. Соцвыплата из ГФСС на случай потери работы назначается участнику системы обязательного социального страхования, потерявшему работу и зарегистрированному в качестве безработного в центре занятости населения по месту жительства.

Если раньше уровень замещения дохода при потере работы составлял 30% от среднего дохода за последние 2 года, то теперь указанный показатель увеличен до 40%.

Вместе с тем, если ранее указанная выплата назначалась от 1 до 4 месяцев, то с 2020 года от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования.