До 6469 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 229 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 36, Алматы - 33, Шымкенте - 8,Актюбинской области - 9, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 4, Костанайской области - 1, Атырауской области - 74, Павлодарской области - 1, Карагандинской области - 57. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6469:

г. Нур-Султан – 1242,

г. Алматы – 1730,

г. Шымкент – 397,

Акмолинская область – 134,

Актюбинская область – 205,

Алматинская область – 214,

Атырауская область – 606,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 209,

Западно-Казахстанская область – 327,

Карагандинская область – 371,

Костанайская область – 97,

Кызылординская область – 276,

Мангистауская область – 161,

Павлодарская область – 160,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.



