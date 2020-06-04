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До 6469 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 229 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 36, Алматы - 33, Шымкенте - 8,Актюбинской области - 9, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 4, Костанайской области - 1, Атырауской области - 74, Павлодарской области - 1, Карагандинской области - 57. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6469:
г. Нур-Султан – 1242,
г. Алматы – 1730,
г. Шымкент – 397,
Акмолинская область – 134,
Актюбинская область – 205,
Алматинская область – 214,
Атырауская область – 606,
Восточно-Казахстанская область – 57,
Жамбылская область – 209,
Западно-Казахстанская область – 327,
Карагандинская область – 371,
Костанайская область – 97,
Кызылординская область – 276,
Мангистауская область – 161,
Павлодарская область – 160,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 240.
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