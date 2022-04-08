До 64% павлодарцев не удовлетворены качеством участия в совместном управлении городом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По мнению жителей города Павлодар, для открытых общественных пространств недостаточно общественных уборных, теневых беседок и зеленых насаждений. Об этом стало известно из проведенного исследования «Город - глазами жителей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

« В 2020 году было проведено исследование «Город – глазами жителей». К сожалению, 64 % опрошенных не были удовлетворены качеством участия в процессе совместного управления городом. Основные выявленные проблемы - неблагоустроенные дворы, низкое качество коммунальных услуг, вырубка деревьев, отсутствие спортивных и детских площадок», - отметила проектный менеджер общественного фонда «Десента» Юлия Айдаргазина.

Для открытых общественных пространств, по мнению горожан, недостаточно таких простых вещей, как общественные уборные, теневые беседки и зеленые насаждения.

«В 2021 году было проведено исследование «Сравнительный анализ правовых основ и возможностей участия граждан в благоустройстве городов зарубежных стран и РК». В рамках исследования проанализированы нормативно-правовые акты 10 зарубежных стран и нормативные акты РК в аспекте вовлечения в процессы благоустройства открытых общественных пространств. Прикладным эффектом и основным результатом данного проекта является разработка руководства по вовлечению населения в процессы благоустройства открытых общественных пространств РК. Данное пособие включает в себя основные формы и механизмы осуществления участия, рекомендации по созданию команды проекта», - отметила Юлия Айдаргазина на брифинге в СЦК.

Для более эффективной и последовательной работы, по мнению спикера, необходимо создать Центр городских компетенций в регионах, которые будут ключевым коммуникативным центром, объединяющим все заинтересованные стороны процесса.

«Мы знаем, что акиматы перегружены работой. Может, у жителей нет ресурсов, чтобы заниматься этим профессионально и последовательно, поэтому мы полагаем, что Центр городских компетенций необходим. Один из результатов нашей работы по сравнительному анализу – по примеру города Алматы разработать правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования с учетом климатических, историко-культурных ландшафтных особенностей. Внести в правила норму вовлечения на всех этапах принятия решений по общественным территориям, разработать систему учета предложений горожан в итоговых решениях градостроительства», - добавила она.