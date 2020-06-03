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До 6156 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

3 Июня 2020 18:29
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До 6156 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 160 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 11, Алматы - 63, Акмолинской области - 7, Атырауской области - 38, Восточно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 31, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6156:

г. Нур-Султан – 1181

г. Алматы – 1697

г. Шымкент – 389

Акмолинская область – 120

Актюбинская область – 196

Алматинская область – 191

Атырауская область – 532

Восточно-Казахстанская область – 56

Жамбылская область – 204

Западно-Казахстанская область – 319

Карагандинская область – 311

Костанайская область – 96

Кызылординская область – 270

Мангистауская область – 152

Павлодарская область – 159

Северо-Казахстанская область – 43

Туркестанская область – 240


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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