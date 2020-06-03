До 6156 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 160 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 11, Алматы - 63, Акмолинской области - 7, Атырауской области - 38, Восточно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 31, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6156:
г. Нур-Султан – 1181
г. Алматы – 1697
г. Шымкент – 389
Акмолинская область – 120
Актюбинская область – 196
Алматинская область – 191
Атырауская область – 532
Восточно-Казахстанская область – 56
Жамбылская область – 204
Западно-Казахстанская область – 319
Карагандинская область – 311
Костанайская область – 96
Кызылординская область – 270
Мангистауская область – 152
Павлодарская область – 159
Северо-Казахстанская область – 43
Туркестанская область – 240
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