До 61% возросла доля налогов малого и среднего бизнеса в бюджете СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить новые тенденции развития предпринимательства в регионе передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече К. Аксакалов отметил, что с 2016-го года количество предпринимателей в области увеличилось на 2,7 тысячи. Выпуск продукции малого и среднего бизнеса за пять лет возрос в два раза - с 374 млрд до 776 млрд тенге.

«Развитие экономики подстегивает и рост налоговых поступлений. В 2020-м году

в бюджет поступило 60 млрд тенге. Это в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. В этом году ожидаем налогов в сумме 67 млрд тенге. В доходной части бюджета региона доля налогов от МСБ выросла до 61%. В 2018-м году этот показатель составлял 49%», - сказал К. Аксакалов.

Аким области добавил, что государство принимает все меры поддержки предпринимательства.

«Мы все помним, с какими проблемами приходилось сталкиваться бизнесу на заре независимости: высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие залогового обеспечения. Не оказывались меры нефинансовой поддержки, обучение, юридическое сопровождение, принципы одного окна. Сейчас бизнесу государство подводит инфраструктуру, субсидирует процентные ставки, гарантирует залоговое обеспечение», - сказал К. Аксакалов.

По его данным, североказахстанские предприниматели активно пользуются возможностями программы «Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей», «Еңбек».

По ДКБ с 2012-го по 2021-й годы выделили 22,8 млрд тенге. По четырем инструментам программы поддержку получили более 2,8 тысячи предпринимателей.

Для поддержки массового предпринимательства среди сельского населения по программе «Еңбек» в этом году одобрили 567 кредитов на сумму 2,9 млрд тенге. 790 безработных и самозанятых граждан получили возможность открыть бизнес.

«Мы посчитали: 81% получателей кредитов и грантов является предпринимателями из села. По проекту «Бастау-бизнес» в этом году по области обучение прошли 938 человек. В целом, за пять лет обучили 8 тысяч североказахстанцев. Государство создает все необходимые условия для открытия бизнеса. В стране выстроена успешная модель реализации бизнес-инициатив», - добавил К. Аксакалов.

На встрече выступили представители малого и среднего бизнеса, поделились успехами и проблемами в своей деятельности.

Руководитель ТОО «Маtех» Марина Владимирова рассказала, что семейный бизнес по производству носочно-чулочных изделий организовали в 2018-м году. Сейчас выпускают 50-60 тысяч изделий в сутки.

«Продукцию реализуем во всех регионах Казахстана, в российском Кургане, Москве, Тюмени, Омске. Создали интернет-магазин на базе маркетплейса satu.kz и вышли на Wildberries. Начали изготавливать шапки, шарфы, детские колготки. Благодаря господдержке по ДКБ получили кредит на приобретение нового оборудования. Вместе с тем испытываем кадровый голод. Не хватает швей и наладчиков оборудования», - сказала М. Владимирова.

Аким области считает показательным примером работу компании по использованию государственных средств при реализации проекта.

«Уверен, что продукция будет пользоваться спросом. Давайте вместе подумаем, как решить проблему с дефицитом кадров. Может быть, через учебный центр возможно решить вопрос. К сожалению, у нас во многих отраслях не хватает рабочих рук, в том числе в отрасли сельского хозяйства», - сказал К. Аксакалов.

П редприниматели п редложили создать интернет-ресурс, на котором была бы собрана вся информация именно о североказахстанских предпринимателях. Это позволило бы сотрудничать бизнесу внутри региона.