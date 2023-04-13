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До 600 тысяч французов намерены принять участие в акции против пенсионной реформы

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 10:49
До 600 тысяч французов намерены принять участие в акции против пенсионной реформы Фото: bfmtv.com

ПАРИЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ведущие профсоюзы Франции в четверг проведут в более чем 250 коммунах двенадцатую общенациональную акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Как сообщил телеканал BFM, в марше протеста ожидается участие до 600 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Всеобщий день мобилизации» проводится накануне обнародования решения Конституционного совета Франции о легитимности реформы. «Новый день протеста позволит оказать большее давление на власти и вновь заявить о нашем несогласии с пенсионной реформой, которую мы считаем несправедливой», - сказал глава Французской конфедерации христианских рабочих (CFTC) Сириль Шабанье. В свою очередь евродепутат Манон Обри предупредила, что «если Конституционный совет даст зеленый свет пенсионной реформе, то Францию ждет гнев народа и новая волна протестов».

В Париже участники марша пройдут во второй половине дня от площади Оперы в сторону площади Бастилии. Полиция прогнозирует участие в манифестации от 40 тысяч до 70 тысяч человек. В префектуре полиции предупредили автомобилистов о том, что многие дороги в районе проведения демонстрации будут перекрыты в этот день.

Меры безопасности

В преддверии новой волны протестов французские власти приняли решение ввести дополнительные меры безопасности. Глава МВД Жеральд Дарманен распорядился направить на дежурство в столице 4,2 тысячи полицейских и жандармов. Всего же по стране число стражей правопорядка, патрулирующих улицы городов, превысит 11,5 тысяч.

Согласно информации службы территориальной разведки Национального управления полиции, в демонстрации могут принять участие от 500 до 1 000 представителей ультраправых организаций и движения «Желтые жилеты». В МВД Франции предупредили, что перед началом демонстраций полицейские будут проводить тщательные проверки для выявления оружия или других запрещенных предметов.

Акции протеста, помимо Парижа, пройдут в Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Нанте, Страсбурге, Тулузе и других французских городах.

Ситуация на транспорте

В Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили, что в четверг ожидаются небольшие сбои в работе железнодорожного транспорта. Курсировать в этот день будут только три из пяти междугородных электричек TER. При этом забастовка не затронет движение международных поездов Thalys и Eurostar.

Незначительные изменения ожидаются в работе столичного метро. В Автономном управлении парижского транспорта (RATP) сообщили, что перебои прогнозируются только на нескольких линиях метрополитена. Автобусы и трамваи следуют в этот день в соответствии с обычным расписанием.

Забастовка затронет в четверг и воздушное сообщение. Главное управление гражданской авиации сообщило об отмене 20% рейсов в аэропортах Бордо, Марселя и Тулузы. Парижские аэропорты, согласно предварительной информации, будут работать в этот день по обычному графику.

Консультации премьер-министра

Ранее телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что в конце недели президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести встречу с премьер-министром Элизабет Борн по вопросу пенсионной реформы. В среду вечером французский лидер завершил двухдневный государственный визит в Нидерланды, который не обошелся без инцидентов.

В первый день выступление Макрона в институте Nexus, посвященное будущему Европы, было прервано несколькими протестующими, которые начали обвинять его в жестокости и нарушении принципов демократии. На следующий день голландская полиция задержала двух человек, попытавшихся сорвать посещение Макроном Амстердамского университета. Согласно кадрам, опубликованным местными телеканалами, два человека выбежали из здания университета и запели песню «Мы здесь!», которая часто исполняется на антиправительственных манифестациях во Франции.

Сама глава французского правительства в течение последних нескольких дней проводила консультации с представителями политический партий, чтобы попытаться найти выход из сложившегося в стране кризиса. До этого Борн пыталась провести встречу с главами ведущих профсоюзов, однако, по словам представителей синдикатов, это совещание закончилось провалом.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену некоторых специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок до тех пор, пока власти не отзовут реформу.


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