До 60% поливной воды теряется на устаревших оросительных сетях – депутат Закиржан Кузиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Закиржан Кузиев предложил принять меры для стимулирования внедрения водосберегающих технологий и эффективного регулирования водопотребления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поливная вода тратится на полях неэффективно. На практике всего около 30% земель обеспечиваются необходимым объемом воды, когда это нужно для фермера, что сказывается на продуктивности орошаемых земель. Основная доля 75,8% или более 1,1 млн гектаров до сих пор орошаются поверхностным способом. На устаревших оросительных сетях теряется более 60% подаваемой воды. Такой способ является нерациональным», - сказал Закиржан Кузиев, озвучивая депутатский запрос на заседании Сената.

Он подчеркнул, что ухудшает ситуацию ежегодно нарастающий дефицит воды и помочь улучшить ситуацию может восстановление каналов и водохранилищ, а также стимулирование аграриев к более активному переходу на водосберегающие технологии.

Депутат предложил запустить программу по восстановлению и строительству новых ирригационных сетей с полным закрытым закольцованным циклом. Вода должна гарантированно поступать по трубам или бетонным каналам к поливным участкам с установленными счетчиками.

«Нужно разработать и утвердить Дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей. Провести ревизию всех ирригационных каналов и водохранилищ, по итогам которой вернуть в государственную собственность бесхозные каналы и водоемы», - добавил он.