До 60 пациентов с коронавирусом в сутки госпитализируют в СКО
На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за прошедшие две недели выявили 1 919 инфицированных, за минувшие сутки – 138.
Несмотря на общее снижение заболеваемости в 5% в трех районах наблюдается рост: Есильском, М.Жумабаева и Тайыншинском.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что со стороны медицины ситуация с распространением коронавируса остается напряженной.
В стационарах находятся 608 пациентов. Из них 60% относятся к категории условно тяжелых. В реанимации 49 человек, в палатах интенсивной терапии 29, на постоянной кислородной поддержке – 343 человека.
«Суточная госпитализация, по сравнению с сентябрем-октябрем, когда в стационар поступали до 100 человек, снизилась. Но, тем не менее, остается высокой – до 60 человек в сутки. Каждый день регистрируется 3-5 летальных случаев от коронавируса. На амбулаторном лечении находятся более 3,5 тысячи человек, из них 1 770 – с бессимптомным течением заболевания», - сказал К. Айманов.
Он добавил, что в стационар поступают люди в тяжелом состоянии, кислородозависимые. В сутки расходуется девять тонн кислорода.
«С 1-го февраля через инфекционные стационары прошли 10 183 невакцинированных пациента. У многих было тяжелое течение заболевания и многим требуется длительная реабилитация. Через реанимации прошли 1 549 человек. Из них скончались 364», - сказал Н. Айманов.