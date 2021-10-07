До 6% возросла инфляция в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция за январь-сентябрь достигла 6%. Рост наблюдается каждый месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента Бюро национальной статистики, за девять месяцев цены на продовольственные товары возросли почти на 7%, непродовольственные товары и платные услуги подорожали более чем на 5%.

Заметно возросла в зерносеющем регионе цена на муку и хлеб – 11% и 13% соответственно. На 15% стали дороже масла и жиры. Подорожали крупы, рыба и морепродукты, мясо, мучные кондитерские изделия. Прирост цен на овощи составил 9%, в то же время огурцы и помидоры в сезон стали дешевле на 28% и 19% соответственно. В группе продуктов питания, как утверждают статистики, снизилась стоимость яиц почти на 13%, риса – на 7%, пшена – на 5% и рожек – почти на 4%.

В непродовольственной группе подорожали предметы домашнего обихода, книги, канцелярия, моющие и чистящие средства, одежда и обувь. Бензин подорожал на 13%, дизельное топливо – на 17%.

Тарифы на электроэнергию за девять месяцев подросли более чем на 18%. Стоимость газа, транспортируемого по распределительным сетям, возросла почти на 10%. Услуги образования стали дороже более чем на 9%. Аренда жилья подорожала на 8%.

Напомним, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 508 позиций.