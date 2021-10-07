РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:53, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 6% возросла инфляция в Северо-Казахстанской области

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция за январь-сентябрь достигла 6%. Рост наблюдается каждый месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента Бюро национальной статистики, за девять месяцев цены на продовольственные товары возросли почти на 7%, непродовольственные товары и платные услуги подорожали более чем на 5%.

    Заметно возросла в зерносеющем регионе цена на муку и хлеб – 11% и 13% соответственно. На 15% стали дороже масла и жиры. Подорожали крупы, рыба и морепродукты, мясо, мучные кондитерские изделия. Прирост цен на овощи составил 9%, в то же время огурцы и помидоры в сезон стали дешевле на 28% и 19% соответственно. В группе продуктов питания, как утверждают статистики, снизилась стоимость яиц почти на 13%, риса – на 7%, пшена – на 5% и рожек – почти на 4%.

    В непродовольственной группе подорожали предметы домашнего обихода, книги, канцелярия, моющие и чистящие средства, одежда и обувь. Бензин подорожал на 13%, дизельное топливо – на 17%.

    Тарифы на электроэнергию за девять месяцев подросли более чем на 18%. Стоимость газа, транспортируемого по распределительным сетям, возросла почти на 10%. Услуги образования стали дороже более чем на 9%. Аренда жилья подорожала на 8%.

    Напомним, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 508 позиций.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!