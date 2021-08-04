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До 6 тысяч человек в сутки вакцинируется в Нур-Султане

4 Августа 2021 13:21
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До 6 тысяч человек в сутки вакцинируется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о темпах вакцинации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По городу Нур-Султану в сутки вакцинируется в среднем до 5-6 тысяч человек. По состоянию на 4 августа текущего года привито первым компонентом 348 113 человек (52% охвата от подлежащих вакцинации), вторым компонентом – 261 309 человек (75,1% охвата привитых первым компонентом, 39% охвата от подлежащих)», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она напомнила, что в городе продолжает функционировать 83 прививочных кабинета в медицинских организациях и восемь временных прививочных пунктов при ТРЦ: Mega Silk Way, «Хан-Шатыр», «Керуен», «Абу Даби Плаза», «Азия парк»,«Сарыарка», «Евразия».

Ранее С. Бейсенова назвала эпидемиологическую ситуацию в городе неблагополучной и объяснила, почему Нур-Султан находился в «темно-красной зоне». По ее словам, в последние 13 дней, с учетом загруженности инфекционных стационаров выше 70% и показателя заполняемости коек на 100 тысяч населения выше 200, Нур-Султан находился в «темно-красной зоне». Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров составила 69%, и столица вновь перешла в «красную зону».



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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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