Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

До 6 лет лишения свободы получили руководители финансовой пирамиды в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2022, 12:30
До 6 лет лишения свободы получили руководители финансовой пирамиды в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа лиц осуждена за создание и руководство финансовой пирамидой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда г. Нур-Султан от 7 сентября 2022 года оставлен без изменения приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города от 5 июля 2022 года в отношении С. и Б., осужденных по статьям 217 части 3 пункта 2) и 214 части 2 пункта 2 УК, соответственно к 6 и 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по предварительному сговору финансовой пирамидой, с вовлечением в деятельность 259 вкладчиков по программам приобретения движимого/недвижимого имущества, а также «Cell-контрактам» и по программе «Profitbox» с привлечением денежных средств в особо крупном размере, в сумме 1 млрд 642 млн тенге.

Вина С. и Б. в инкриминируемых им деяниях полностью была доказана совокупностью доказательств, исследованных в главном судебном разбирательстве.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, как с установленными фактическими обстоятельствами, так и квалификацией действий С. и Б., в связи с чем пришла к выводу, что предусмотренных законом оснований для отмены либо внесения изменений в судебный акт не имеется.

Приговор вступил в законную силу.


Астана   Суды   Нур Отан   2020-Итоги года   Финансовая пирамида  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре