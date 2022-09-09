До 6 лет лишения свободы получили руководители финансовой пирамиды в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа лиц осуждена за создание и руководство финансовой пирамидой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда г. Нур-Султан от 7 сентября 2022 года оставлен без изменения приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города от 5 июля 2022 года в отношении С. и Б., осужденных по статьям 217 части 3 пункта 2) и 214 части 2 пункта 2 УК, соответственно к 6 и 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

С. и Б. признаны виновными в незаконной финансовой деятельности без обязательной для такой деятельности лицензии, в создании С. и в руководстве с Б. в группе лиц по предварительному сговору финансовой пирамидой, с вовлечением в деятельность 259 вкладчиков по программам приобретения движимого/недвижимого имущества, а также «Cell-контрактам» и по программе «Profitbox» с привлечением денежных средств в особо крупном размере, в сумме 1 млрд 642 млн тенге.

Вина С. и Б. в инкриминируемых им деяниях полностью была доказана совокупностью доказательств, исследованных в главном судебном разбирательстве.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, как с установленными фактическими обстоятельствами, так и квалификацией действий С. и Б., в связи с чем пришла к выводу, что предусмотренных законом оснований для отмены либо внесения изменений в судебный акт не имеется.

Приговор вступил в законную силу.