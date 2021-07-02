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    14:10, 02 Июль 2021 | GMT +6

    До 6 лет лишения свободы грозит водителю, повторно севшему пьяным за руль в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 6 лет лишения свободы грозит водителю, повторно севшему пьяным за руль в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    На канал 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о факте повреждения автомашины.

    Потерпевший, обратившийся в полиции сообщил, что водитель автомашины «Ауди», находясь в нетрезвом состоянии пытался припарковаться и повредил его автомобиль «Volkswagen Polo».

    В ходе следствия сотрудники управления полиции Сарыаркинского района установили, что в апреле 2020 года водитель автомашины марки «Ауди» решением Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана лишен прав управления транспортными средствами сроком на 7 лет за вождение в нетрезвом состоянии.

    Спустя год, нарушитель, находясь в нетрезвом состоянии сел за руль принадлежащего ему автомобиля и в результате повредил чужую машину.

    Медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения нарушителя в состоянии алкогольного опьянения.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 346 ч. 2 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами…» УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

    Ведется расследование, виновник водворен в ИВС.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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