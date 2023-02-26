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До 58 возросло число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 22:23
До 58 возросло число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не менее 58 человек, включая грудного младенца, погибли в результате крушения лодки с мигрантами в штормовом море у берегов южной Италии, сообщили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Кораблекрушение произошло недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, образующей оконечность «итальянского сапога».

Ранее сообщалось о 45 погибших. Были спасены 80 мигрантов. По данным спасателей, на борту находились не менее 120 человек. По свидетельствам выживших, на лодке находились 250 человек, предположительно – это выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Их лодка в неблагоприятных погодных условиях налетела на прибрежные рифы и разломилась.

Итальянские власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию на суше и на море. Пожарные и другие аварийные службы ищут еще выживших в море с помощью гидроциклов, но поиски затрудняет плохая погода.

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Италия – один из главных пунктов высадки мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. Большое количество людей, спасающихся от конфликтов и бедности, в поисках лучшей жизни в Европе пересекают Средиземное море из Африки в Италию.

Так называемый «центральный средиземноморский маршрут» считается одним из самых опасных в мире.

По данным проекта Международной организации по миграции «Пропавшие без вести мигранты», с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести 20 333 человека.

Фото: ITALIAN RED CROSS (главное фото);

SHUTTERSTOCK


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