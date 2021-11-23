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    10:18, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    До 55% увеличат долю местного содержания в закупках недропользователей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов пообещал увеличить долю местного содержания в закупках недропользователей до 55%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью сохранения и повышения показателей местного содержания в закупках недропользователей, в Кодексе «О недрах и недропользовании» (15 ноября 2021 г.) утверждена норма заключения Соглашений о стимулировании предпринимательства с недропользователями», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    «В Соглашениях средние показатели доли местного содержания в товарах составляют 30%, в работах и услугах 80% и 85% соответственно. По состоянию на ноябрь текущего года, заключено 234 соглашения», - добавил министр.

    Как говорится в предоставленных пресс-службой ведомства материалах, из них 164 с недропользователями в области углеводородного сырья и урана и 70 с недропользователями добывающими твердые полезные ископаемые.

    «Данные меры, согласно предварительным прогнозам, позволят увеличить долю местного содержания в закупках недропользователей до 55%», - выразил мнение глава Мининдустрии.


    Теги:
    Местное содержание Экономика
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