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    14:02, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 53% возросла загруженность инфекционных стационаров в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни выявили 286 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, наибольшее число инфицированных за прошедшие два дня зарегистрировали в Петропавловске – 110 человек. Среди районов в антилидерах Кызылжарский – 36 человек, Жамбылский – 31 новый случай, по 20 инфицированных – в Есильском и районе М. Жумабаева. Новые случаи коронавируса за минувшие выходные дни не выявили только в Уалихановском районе.

    Общее количество инфицированных по области в октябре составило уже 3 092. Тогда как за весь сентябрь зарегистрировали 2 268 инфицированных.

    Скончались от коронавируса за двое суток шесть жителей региона. Всего с начала пандемии зарегистрировали 276 летальных случаев.

    На утро 25-го октября, в инфекционных стационарах находится 841 человек. Загруженность коек возросла до 53%. В реанимации – 51 человек. Загруженность, в сравнении с прошлой неделей, не изменилась – 44%.

    С сегодняшнего дня в регионе из-за роста числа инфицированных ужесточили карантинные ограничения. Если ситуация не изменится, то в области введут локдаун с приостановлением деятельности предприятий.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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