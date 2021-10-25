До 53% возросла загруженность инфекционных стационаров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни выявили 286 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, наибольшее число инфицированных за прошедшие два дня зарегистрировали в Петропавловске – 110 человек. Среди районов в антилидерах Кызылжарский – 36 человек, Жамбылский – 31 новый случай, по 20 инфицированных – в Есильском и районе М. Жумабаева. Новые случаи коронавируса за минувшие выходные дни не выявили только в Уалихановском районе.

Общее количество инфицированных по области в октябре составило уже 3 092. Тогда как за весь сентябрь зарегистрировали 2 268 инфицированных.

Скончались от коронавируса за двое суток шесть жителей региона. Всего с начала пандемии зарегистрировали 276 летальных случаев.

На утро 25-го октября, в инфекционных стационарах находится 841 человек. Загруженность коек возросла до 53%. В реанимации – 51 человек. Загруженность, в сравнении с прошлой неделей, не изменилась – 44%.

С сегодняшнего дня в регионе из-за роста числа инфицированных ужесточили карантинные ограничения. Если ситуация не изменится, то в области введут локдаун с приостановлением деятельности предприятий.