До 52 500 тенге заплатят за трудоустройство безработных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От 35 до 52,5 тысяч тенге за одного безработного готово выплачивать государство компаниям и даже физическим лицам, пожелавшим оказывать услуги по трудоустройству граждан в рамках аутсорсинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр развития трудовых ресурсов.

Вот уже два года к аутсорсингу оказания услуг по поиску работы и трудоустройству безработных государство привлекает частные HR-агентства. За каждого успешно устроенного на работу человека выплачивается от 35 до 52,5 тысяч тенге. Но не многие знают, что зарабатывать таким образом могут даже физические лица.

В соответствии с Законом «О занятости населения» к претендующим на участие в аутсорсинге предъявляются одинаковые требования. Как юридические, так и физические лица должны иметь соответствующий опыт работы, а также необходимые материальные и трудовые ресурсы. Разница лишь в том, что физлица могут ограничиться лишь одним наемным сотрудником и регистрацией в качестве ИП.

Участники аутсорсинга получают от государства ряд предложений и преимуществ:

- всестороннюю консультационную поддержку специалистов государственного центра занятости населения;

- предоставление центром занятости населения полной информации о безработных;

- заключение договора об аутсорсинге с центром занятости населения в электронном формате на Электронной бирже труда (www.enbek.kz);

- гарантированную оплату за трудоустройство безработных в рамках аутсорсинга;

- неограниченный доступ к большому количеству вакансий на портале «Электронная биржа труда».

«Аутсорсинг услуг в сфере занятости населения может стать отличным вариантом для желающих начать новый бизнес, так как для участия требуются минимальные финансовые вложения. По условиям аутсорсинга, агентство или ИП могут осуществлять поиск работы в течение 30 рабочих дней. Трудоустроенные ими безработные должны проработать непрерывно не менее шести месяцев», – проинформировала директор департамента развития службы занятости АО «Центра развития трудовых ресурсов» Ирина Рубашина.

По ее словам, государство гарантирует оплату за трудоустройство безработного, а также за период его занятости по месту трудоустройства после трех и шести месяцев. Величина тарифа составляет от 35 000 до 52 500 тенге и зависит от сложности трудоустройства безработного и места его регистрации в центре занятости – город или сельская местность.

«К месту регистрации участников аутсорсинга не предъявляется никаких требований, а значит, частные агентства могут оказывать услуги в нескольких регионах и по нескольким договорам об аутсорсинге», – добавила И.Рубашина.

По вопросам аутсорсинга можно обратиться в ближайший центр занятости населения или в ЦРТР по тел. 8-7172-954317, (вн. 392 и 384), или по Е-mail: d.toktarov@enbek.kz, k.galym@enbek.kz.