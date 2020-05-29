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До 5057 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
29 Мая 2020 21:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 46 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 8,
город Алматы - 31,
Жамбылская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5057:
г. Нур-Султан – 1054,
г. Алматы – 1451,
г. Шымкент – 248,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 179,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 294,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 187,
Западно-Казахстанская область – 281,
Карагандинская область – 221,
Костанайская область – 64,
Кызылординская область – 233,
Мангистауская область – 123,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 35,
Туркестанская область – 199.
Ключевые слова: Коронавирус,
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