До 5011 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 111 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 17, Алматы - 45, Шымкенте - 4, Атырауской области - 15, Карагандинской области - 4, Актюбинской области - 3, Костанайской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 2, Западно-Казахстанской области - 12, Мангистауской области- 7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5011:

г. Нур-Султан – 1046

г. Алматы – 1420

г. Шымкент – 248

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 179

Алматинская область – 180

Атырауская область – 294

Восточно-Казахстанская область – 54

Жамбылская область – 180

Западно-Казахстанская область – 281

Карагандинская область – 221

Костанайская область – 64

Кызылординская область – 233

Мангистауская область – 123

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 35

Туркестанская область – 199



