До 5011 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 111 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 17, Алматы - 45, Шымкенте - 4, Атырауской области - 15, Карагандинской области - 4, Актюбинской области - 3, Костанайской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 2, Западно-Казахстанской области - 12, Мангистауской области- 7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5011:
г. Нур-Султан – 1046
г. Алматы – 1420
г. Шымкент – 248
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 179
Алматинская область – 180
Атырауская область – 294
Восточно-Казахстанская область – 54
Жамбылская область – 180
Западно-Казахстанская область – 281
Карагандинская область – 221
Костанайская область – 64
Кызылординская область – 233
Мангистауская область – 123
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 199
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