До 500 звонков в сутки поступает в полицию Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Петропавловска за семь месяцев поступило более 94,3 тысячи звонков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в среднем за сутки на канал 102 поступает до 500 сообщений. Большинство из них носят справочный характер. Количество вызовов возрастает вечерами пятницы, субботы и воскресенья. «Горячее» время – с 19.00 часов до полуночи. Чаще всего фиксируются вызовы на семейные дебоши, нарушения тишины в ночное время, дорожно-транспортные происшествия. Летом – в увеселительные заведения.

«В постоянном мониторинге и оперативном реагировании на криминал и хулиганства помогают камеры видеонаблюдения. В Петропавловске их более 400. С их помощью с начала года полицейскими зафиксировано свыше 10 тысяч административных правонарушений, из которых более 8 тысяч - нарушения правил дорожного движения, более 1,8 тысячи фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Выявлено 114 фактов, способствующих раскрытию преступлений», - рассказали в пресс-службе.

С февраля действует мобильное приложение «102», через которое поступило 211 сообщений. По 178 из поступивших обращений виновные лица были привлечены к административной ответственности, два обращения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.