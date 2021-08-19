+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

До 500 звонков в сутки поступает в полицию Петропавловска

19 Августа 2021 04:04
Поделиться:
До 500 звонков в сутки поступает в полицию Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Петропавловска за семь месяцев поступило более 94,3 тысячи звонков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Насвай и наркотики пытался пронести акмолинец  в колонию
21 водитель пожизненно лишился прав в СКО «Карасора-2021»: Жамбылские полицейские задержали наркоторговца Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ

По информации пресс-службы департамента полиции, в среднем за сутки на канал 102 поступает до 500 сообщений. Большинство из них носят справочный характер. Количество вызовов возрастает вечерами пятницы, субботы и воскресенья. «Горячее» время – с 19.00 часов до полуночи. Чаще всего фиксируются вызовы на семейные дебоши, нарушения тишины в ночное время, дорожно-транспортные происшествия. Летом – в увеселительные заведения.

«В постоянном мониторинге и оперативном реагировании на криминал и хулиганства помогают камеры видеонаблюдения. В Петропавловске их более 400. С их помощью с начала года полицейскими зафиксировано свыше 10 тысяч административных правонарушений, из которых более 8 тысяч - нарушения правил дорожного движения, более 1,8 тысячи фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Выявлено 114 фактов, способствующих раскрытию преступлений», - рассказали в пресс-службе.

С февраля действует мобильное приложение «102», через которое поступило 211 сообщений. По 178 из поступивших обращений виновные лица были привлечены к административной ответственности, два обращения зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Безопасность   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Насвай и наркотики пытался пронести акмолинец  в колонию
21 водитель пожизненно лишился прав в СКО
«Карасора-2021»: Жамбылские полицейские задержали наркоторговца
Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
4 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
5 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
6 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Читайте также
12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО
208 квот по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив