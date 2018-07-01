До 500 тысяч тенге могут поднять зарплату водителям автобусов Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водителям общественного транспорта Астаны обещают поднять зарплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас перевозчики будут ставить конкурентную заработную плату, некоторые говорят, что она составит 400 тысяч тенге, кто-то обещает дойти до 500 тысяч тенге. И на место водителя автобуса будет большой конкурс. Чтобы иметь такую зарплату, надо работать в штате и прозрачно показывать свои доходы», - сказала в телефонном работе корреспонденту «Казинформа» пресс-секретарь «Астана LRT» Науат Азанбаева.

По ее словам, улучшению соцусловий водителей общественного транспорта поможет субсидирование со стороны местных властей.

«Автопарки переходят на субсидирование. Но чтобы получать субсидии, всё должно быть открыто и прозрачно. Нужно предоставлять отчеты по следующим параметрам: какой доход, сколько получают водители, какие они платят налоги. Сейчас мы всё это требуем, без этого субсидии получать не получится», - объяснила она.

По словам представителя «Астана LRT», сейчас расчетный тариф составляет 198 тенге.

«Перевозчики нам говорят, что проезд одного пассажира обходится в 301 тенге. В акимате сказали, что это слишком много и попросили сделать перерасчет, уменьшив накладные и прочие расходы. В итоге пришли к цифре 198 - пассажиры оплачивают 90 тенге, акимат доплачивает паркам за каждого пассажира по 108 тенге», - добавила Н. Азанбаева.

В организации также сообщили, что в данный момент идет набор водителей, проводятся обучение и повышение квалификации. После прохождения центра квалификации будут трудоустроено необходимое количество водителей и сформирован резерв.

Напомним, дифференцированный тариф и, как следствие, массовый переход пассажиров на транспортные карты стали причиной увольнения многих водителей общественного транспорта. Это, в свою очередь, повлекло за собой увеличение интервалов между автобусами некоторых городских маршрутов.