До 500 тысяч баррелей хотят увеличить производительность добычи на Кашагане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о планах по полномасштабному освоению Кашаганского месторождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Кашаган разрабатывается в рамках опытно-промышленной разработки. Это так называемая первая фаза. Сегодня 380 тысяч баррелей в сутки мы имеем. В рамках этой же фазы планируется поэтапно (добывать) 420 тысяч баррелей в сутки – 500 тысяч баррелей, но это все будет только первая фаза. Речь идет о полномасштабном освоении Кашагана, большем охвате месторождения. Конечно, это связано с большими капитальными затратами, строительством новых островов, новых объектов внутрипромыслового оборудования, бурения скважин и консорциумом сейчас рассматриваются различные варианты», - сказал Махамбет Досмухамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

Вместе с тем, он сообщил и о более приемлемом и экономичном варианте освоения Кашагана.

«У нас поручение сейчас – мы разрабатываем дорожную карту. Как это будет, станет видно, когда они нам его представят. Что касается строительства газоперерабатывающего завода, даже в рамках текущей первой фазы на сегодня утилизация объемов добываемого попутного газа является сдерживающим фактором для увеличения добычи нефти. Поэтому естественно завод «Болашак» имеет свои паспортные мощности, технически он не может превысить, поэтому рассматривается вариант построить газоперерабатывающий завод пока ориентировочно на 1 млрд (кубометров) производительности по году в модульном исполнении, чтобы потом можно было наращивать», - отметил спикер.

М. Досмухамбетов добавил, что этот вопрос сейчас рассматривается технически.

«Естественно от этого будет зависеть и стоимость проекта, и вопросы финансирования. Вопрос пока в проработке. Я думаю, это самое правильное решение для снятия ограничений по утилизации газа, переработке его и, соответственно, увеличению добычи нефти. Это, конечно, даст дополнительные объемы газа республике», - заключил он.