До 500 человек в первые часы подали заявки на праймериз «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовала регистрация участников внутрипартийного отбора – праймериз партии «Nur Otan». Только за первые несколько часов принять участие в праймериз изъявило желание почти 500 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Наибольшую активность проявили партийцы Костанайской – 157 заявок и Акмолинской областей – 110. Если первичными партийными организациями выдвинуто 129 человек, то 342 – это самовыдвиженцы (72,6%).

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте https://primaries.kz/, либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

Напомним, что по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз «Nur Otan» пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

Кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз

Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

В этой связи, по поручению Председателя партии, была разработана платформа для голосования в онлайн-формате. Система «Праймериз» предполагает кардинальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения широкой общественности.

С 1 октября (00:00) и до 3 октября (14:00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.

В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

Стоит отметить, что ранее партия «Nur Otan» организовала специальную горячую линию 8 (800) 080 4441 по вопросам проведения праймериз, а также организационной и юридической поддержке кандидатов. Только за последние два месяца на линию поступило почти 15 тысяч обращений. Из них более половины обратившихся – люди в возрасте от 30 до 44 лет.