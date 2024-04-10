До 50 сотрудников увеличат аппарат Высшего Судебного Совета в Казахстане

В Казахстане планируют увеличить аппарат Высшего Судебного Совета. Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в документе, численность сотрудников аппарата составит 50 сотрудников, а не 25, как это было раньше.

Поправка вносится в реализацию поручений президента и премьер-министра РК об увеличении штатной численности Аппарата ВСС и повышения статуса его руководителей и сотрудников.

Кроме того, в скором будущем будет внедрен новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, где было допущено грубое нарушение законности. В связи с этим ожидается повышение нагрузки на Судебное жюри на 400%.

В связи с этим разработчики предлагают внести изменение в указ президента от 22 января 1999 года «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан» с целью расширения структуры аппарата и увеличения его штатной численности с 25 до 50 человек.

Кроме того, изменится процедура назначения руководителя аппарата ВСС и его заместителя.

Так, руководитель аппарата ВСС должен быть политическим служащим, назначаемым президентом по представлению председателя ВСС, а его заместитель — административным государственным служащим корпуса «А», назначаемым председателем ВСС по представлению руководителя Аппарата ВСС. Данная поправка в случае ее принятия будет введена в действие с 1 июля 2024 года.

В указе президента от 23 декабря 2015 года «О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан» предлагается уточнить, что руководитель Аппарата может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Совета по представлению руководителя Аппарата.

Помимо этого, соответствующие изменения будут внесены в Реестр должностей политических и административных государственных служащих.

Так, к политическим государственным должностям отнесут должность Секретаря Высшего Судебного Совета РК — руководителя Аппарата. В настоящее время должность относится к административным государственным должностям.

В свою очередь к административным государственным должностям корпуса «Б» категории В-3 добавятся:

помощник, советник председателя Высшего Судебного Совета РК

заведующий сектором Аппарата Высшего судебного совета РК

Кроме того, секретарь Высшего Судебного Совета РК — руководитель Аппарата будет включен в Перечень уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих.