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До 50 млн тенге кредитов могут получить карагандинские предприниматели

6 Декабря 2022, 14:42
До 50 млн тенге кредитов могут получить карагандинские предприниматели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дополнительную государственную поддержку получат предприниматели Карагандинской области. Для этого в регионе разработали специальную программу «Кәсіпкер». Взять льготные кредиты на развитие своего дела смогут представители МСБ из моногородов и областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием заявок от предпринимателей начнется во второй половине декабря. На запуск программы выделено 500 млн тенге: половина из них – акиматом Карагандинской области, остальные 250 млн тенге – фондом «Даму». В 2023 году планируется довести кредитный портфель до миллиарда тенге.

«Сумма займа на одного предпринимателя составит не более 50 миллионов тенге под 5 % годовых. Срок кредитования – до 5 лет. В случае недостаточного залогового обеспечения фонд «Даму» предоставляет господдержку по инструменту частичного гарантирования кредитов – до 85 % от суммы кредита», - сообщил руководитель управления предпринимательства Нурлан Алимжанов.

Кредитование будет проходить через «Банк ЦентрКредит» и Bank RBK.

Получить льготный заем смогут предприниматели, работающие в таких приоритетных секторах экономики, как обрабатывающая промышленность; транспорт и складирование; услуги по проживанию и питанию; информация и связь; профессиональная, научная и техническая деятельность; аренда, прокат, лизинг; туроператоры, турагенты и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма; образование; здравоохранение и социальные услуги; спорт, организации отдыха и развлечений; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление других индивидуальных услуг.

По словам Нурлана Алимжанова, поддержка бизнесменов в этих сферах позволит расширить местное производство и повысить предпринимательскую активность.


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