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До 5 894 человек возросло число жертв разрушительных землетрясений в Турции

8 Февраля 2023, 07:48
До 5 894 человек возросло число жертв разрушительных землетрясений в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 5 894 человека, 34 810 жителей Турции получили ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Последними данными из зоны бедствия поделился вице-президент страны Фуат Октай.

Согласно турецкому управлению по ликквидации последствий ЧС (AFAD), в результате стихийного бедствия разрушены 5 775 строений.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 1,6 тысячи человек.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), сегодня в 03:22 в Средиземном море в 71,61 км от Яйладаги было зарегистрировано землетрясение силой 4,0 балла.

Землетрясение произошло на глубине 6,94 километра.


Фото: www.aa.com.tr


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