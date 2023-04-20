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До 5,4 млн тонн планируют довести объем переработки нефти на Атырауском НПЗ

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Апреля 2023, 22:10
До 5,4 млн тонн планируют довести объем переработки нефти на Атырауском НПЗ Фото: reuters.com

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауский нефтеперерабатывающий завод подвел итоги производственной деятельности за I квартал 2023 года. За январь-март на предприятии переработано 1 млн 409 тысяч тонн нефти, что соответствует 100 % выполнению плана. По итогам года завод планирует переработать 5,4 млн тонн нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за I квартал на АНПЗ произведено более 1 млн 250 тысяч тонн товарной продукции.В том числе дизельного топлива – 367 тысяч тонн, автобензинов марок АИ-92, АИ-95, Супер-98 – 392 тысяч тонн, реактивного топлива – более 32 тысяч тонн, сжиженного газа – 47 тысяч тонн. Средняя глубина переработки нефти в I квартале составила 77,6 %. Доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработки сырья – почти 60%. В марте 2023 года глубина переработки увеличилась до 82,1%. Выпускаемая АНПЗ продукция соответствует требованиям экологических классов К-4 и К-5»,- сообщает пресс-служба предприятия.

Первоочередной задачей предприятия на 2023 год остается повышение эффективности работы завода и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами. Планируется увеличить объем переработки нефти до 5,4 млн тонн, обеспечить глубину переработки на уровне не менее 80,15%, а также снизить потери нефтепродуктов и сжеги технологического топлива до 12,17%.

Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Ранее причину выбросов чёрного дыма в атмосферу объяснили на Атырауском НПЗ.


Атырауская область   Нефть   Топливо   Атырау  
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