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До 4746 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 5, Алматы - 15, Шымкенте - 2, Кызылординской области - 1, Западно-Казахстанской области - 12, Атырауской области - 26, Карагандинской области - 11, Туркестанской области - 2, Мангистауской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4746:
г. Нур-Султан – 979,
г. Алматы – 1345,
г. Шымкент – 232,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 175,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 262,
Восточно-Казахстанская область – 50,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 264,
Карагандинская область – 204,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 232,
Мангистауская область – 114,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 189.
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