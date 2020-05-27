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До 4746 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

27 Мая 2020 17:21
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До 4746 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 5, Алматы - 15, Шымкенте - 2, Кызылординской области - 1, Западно-Казахстанской области - 12, Атырауской области - 26, Карагандинской области - 11, Туркестанской области - 2, Мангистауской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4746:

г. Нур-Султан – 979,

г. Алматы – 1345,

г. Шымкент – 232,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 175,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 262,

Восточно-Казахстанская область – 50,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 264,

Карагандинская область – 204,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 232,

Мангистауская область – 114,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 189.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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