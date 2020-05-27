До 4669 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 56 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 2, Алматы - 44, Шымкенте - 2, Восточно-Казахстанской области - 3, Акмолинской области - 2, Актюбинской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4669:
г. Нур-Султан – 974,
г. Алматы – 1330,
г. Шымкент – 230,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 175,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 236,
Восточно-Казахстанская область – 50,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 252,
Карагандинская область – 193,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 231,
Мангистауская область – 111,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 187.
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