До 4669 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 56 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 2, Алматы - 44, Шымкенте - 2, Восточно-Казахстанской области - 3, Акмолинской области - 2, Актюбинской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4669:

г. Нур-Султан – 974,

г. Алматы – 1330,

г. Шымкент – 230,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 175,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 236,

Восточно-Казахстанская область – 50,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 252,

Карагандинская область – 193,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 231,

Мангистауская область – 111,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 187.



