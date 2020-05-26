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До 4607 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

26 Мая 2020 20:00
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До 4607 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 47 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 37,

Алматинская область - 2,

Карагандинская область - 2,

Мангистауская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4607:

г. Нур-Султан – 966,

г. Алматы – 1286,

г. Шымкент – 228,

Акмолинская область – 104,

Актюбинская область – 172,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 236,

Восточно-Казахстанская область – 47,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 252,

Карагандинская область – 193,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 231,

Мангистауская область – 111,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 187.


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Ключевые слова: Коронавирус,
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