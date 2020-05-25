До 4400 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 48 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 2,
Павлодарская область - 2,
Атырауская область - 7,
Туркестанская область - 1,
Акмолинская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Кызылординская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4400:
г. Нур-Султан – 849
г. Алматы – 1258
г. Шымкент – 222
Акмолинская область – 101
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 172
Атырауская область – 233
Восточно-Казахстанская область – 44
Жамбылская область – 171
Западно-Казахстанская область – 242
Карагандинская область – 190
Костанайская область – 59
Кызылординская область – 228
Мангистауская область – 100
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 178
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