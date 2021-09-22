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    13:05, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    До 43 увеличилось число пострадавших после стрельбы в пермском вузе

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    ПЕРМЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 43 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень», - сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

    Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. «У них различные несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения», - уточнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о восьми погибших и 28 пострадавших.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Образование Борьба с преступностью Криминал Общество Мировые новости Россия
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