До 43 человек увеличилось число пострадавших после стрельбы в пермском вузе

ПЕРМЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 43 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень», - сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. «У них различные несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, о восьми погибших и 28 пострадавших.