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    12:19, 24 Январь 2021 | GMT +6

    До - 42 градусов опустилась температура воздуха в районах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в отдельных районах Северо-Казахстанской области столбик термометра опустился ниже сорока градусов мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что практически по всей территории области температура воздуха ночью составляла минус 38-39 градусов. Холоднее всего было в Есильском районе. Здесь метеостанция уловила мороз в минус 42 градуса в воздухе и минус 43 – на почве.

    До минус 41 градуса опустился столбик термометра в селе Байтерек района М.Жумабаева, минус 40 увидели на градуснике жители села Вагулино Кызылжарского района.

    Теплее всего этой ночью было в селе Ковыльное района им. Г.Мусрепова – минус 33 градуса.

    В Петропавловске минувшей ночью температура воздуха составила минус 38-39 градусов, температура почвы – минус 40-41 градус. С утра город окутан туманной дымкой.

    И.о. директора филиала «Казгидромета» Наталия Левина отметила, что в нынешних морозах нет ничего аномального. Такая погода характерна для наших широт.

    24 января по области днем ожидается 19-24 градусов мороза, ночью – 29-34 мороза. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. В Петропавловске – переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 29-31 градус.

    Напомним, 23 января из-за мороза в регионе закрыли сначала дороги областного значения, позже – республиканского.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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