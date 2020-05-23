До 4168 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 72 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Алматы - 21, Павлодарской области - 1, Карагандинской области - 10, Костанайской области - 3, Атырауской области - 17, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 4, Алматинской области - 9, Западно-Казахстанской области - 6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4168:

г. Нур-Султан – 768,

г. Алматы – 1197,

г. Шымкент – 215,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 168,

Атырауская область – 224,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 163,

Западно-Казахстанская область – 226,

Карагандинская область – 190,

Костанайская область – 56,

Кызылординская область – 225,

Мангистауская область – 82,

Павлодарская область – 146,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 170.