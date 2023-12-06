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    20:48, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    До -41 градуса опустится столбик термометра в СКО

    мороз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков следом за сегодняшней оттепелью придет похолодание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации филиала РГП «Казгидромет», уже ночью столбик термометра опустится до 17-20 мороза с дальнейшим понижением днем 6-го декабря. Ночью на большей части региона пройдет снег. Ожидается гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду.

    7-го декабря ночью на востоке области – небольшой снег, гололед, низовая метель, на западе и севере утром – туман. Температура воздуха днем – 26-31 мороза, ночью – минус 29-34 градуса.

    Еще холоднее будет в пятницу, 8-го декабря. Днем столбик термометра опустится до 28-33 градусов, ночью – до 33-38, в северной части региона – до 41 градуса.

    Служба спасения уже распространила штормовое предупреждение.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Непогода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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