До -41 градуса опустится столбик термометра в СКО

В Северо-Казахстанской области ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков следом за сегодняшней оттепелью придет похолодание, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации филиала РГП «Казгидромет», уже ночью столбик термометра опустится до 17-20 мороза с дальнейшим понижением днем 6-го декабря. Ночью на большей части региона пройдет снег. Ожидается гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду.

7-го декабря ночью на востоке области – небольшой снег, гололед, низовая метель, на западе и севере утром – туман. Температура воздуха днем – 26-31 мороза, ночью – минус 29-34 градуса.

Еще холоднее будет в пятницу, 8-го декабря. Днем столбик термометра опустится до 28-33 градусов, ночью – до 33-38, в северной части региона – до 41 градуса.

Служба спасения уже распространила штормовое предупреждение.